KNWU deed uiteindelijk geen officiële aanvraag om WK naar Drenthe te halen dinsdag 1 september 2020 om 09:06

Tijdens het NK op de VAM-berg ontstond enig enthousiasme rond de eventuele organisatie van het WK. De KNWU vroeg die zondag ook informatie op bij de UCI, maar verdere actie is niet meer ondernomen. “Omdat de UCI aangaf dat reeds zo goed als rond te zijn”, aldus koersdirecteur Thijs Rondhuis.

De Nederlandse Wielerunie KNWU polste na het NK bij de UCI wat de stand van zaken was met betrekking tot het WK. “Die gaf aan dat er met drie locaties werd gesproken, er locatiebezoeken zijn geweest en dat men op 2 september bekend maakt waar het WK gaat zijn. Dit hebben we vorige week maandag nog een keer bevestigd gekregen”, zegt Rondhuis aan WielerFlits.

“Voor ons was dat voldoende informatie om geen officiële stappen te ondernemen om het WK naar Drenthe te halen. Er is dus geen sprake geweest van een officiële kandidatuurstelling geweest omdat de UCI heeft aangegeven dat ze zo goed als rond zouden zijn. Als er meerdere kandidaten zijn en er wordt aangegeven dat het zo goed als klaar is, hoef je er geen verdere energie in te stoppen.”