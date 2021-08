Knieblessure Domenico Pozzovivo, deelname Vuelta in gevaar

Domenico Pozzovivo is vandaag niet van start gegaan in de slotetappe van de Ronde van Burgos. Zijn ploeg Qhubeka NextHash laat weten dat de 38-jarige Italiaan een breukje in zijn knie heeft opgelopen. Het is daarom hoogst onzeker of hij volgende week kan starten in de Ronde van Spanje.

Pozzovivo – donderdag nog tweede in de etappe van Espinosa de los Monteros – moest eerder dit jaar in de Giro d’Italia al geblesseerd opgeven. In juni werd hij tijdens de Ronde van Zwitserland nog knap zesde.

Ook ploeggenoot Sander Armee zit in de lappenmand. De Belgische routinier heeft eveneens last van zijn knie, al geeft zijn ploeg mee dat men verwacht dat de 35-jarige Armee snel zal herstellen.