Kluisberg en Kruisberg nieuw in parcours Dwars door Vlaanderen

Het parcours in Dwars door Vlaanderen is met de toevoeging van de Kluisberg en Kruisberg weer een stukje zwaarder geworden. De Kluisberg vervangt de Nieuwe Kwaremont als eerste helling van de dag, terwijl de Kruisberg op 42 kilometer van de meet zijn intrede doet.

De Kluisberg is overigens geen nieuwe beklimming in Dwars door Vlaanderen. De heuvel in de gemeente Kluisbergen stond in vorige edities ook al als tweede beklimming in het routeboek. Deze tweede passage blijft 35 kilometer na de eerste passage staan. “Onze finale is nu een stuk pittiger en gebalder”, zo klinkt het uit de mond van organisator Guy Delesie bij Sporza.

Andere startlocatie

Door het coronavirus moet de organisatie uitwijken naar een andere startlocatie. Waar de Grote Markt in Roeselare voorheen fungeerde als start, is dat nu het afgelegener Stadion Schiervelde van voetbalclub KSV Roeselare.

“We kunnen het daar beter onder controle houden en de site afsluiten voor publiek. Dat was op de Grote Markt van Roeselare onmogelijk. We willen de mensen nogmaals oproepen niet naar de wedstrijd te komen kijken. Hoe moeilijk het ook is in koersgek Vlaanderen: blijf weg van de koers”, aldus Delesie.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is nog altijd de laatste winnaar van de Vlaamse semiklassieker omdat het coronavirus in 2020 roet in het eten gooide. De Nederlands kampioen won in 2019.