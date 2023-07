Klimmer O’Connor derde in ‘klassieker’ in de Tour: “Mooi om me weer normaal te voelen”

Het lukte Ben O’Connor deze Tour de France niet om een klassement te rijden, maar de Australiër trok wel meermaals ten strijde. Zo ook vandaag. Het leidde tot een derde plaats in de daguitslag, achter Kasper Asgreen en winnaar Matej Mohoric. “Het was eigenlijk niet de bedoeling om mee te zitten met de kopgroep”, zei O’Connor na afloop tegen Eurosport.

“Ik zou relaxen en het rustig aan doen, maar het was een soort eendaagse klassieker”, vervolgt de renner van AG2R Citroën. “Net na de bonificatiesprint greep ik mijn kans om mee over te steken naar de kopgroep. In de finale wist ik dat ik eigenlijk onmogelijk kon winnen, met Matej en Kasper. Het zijn twee van de sterkste rouleurs van het peloton. Ik denk niet dat ik iets anders had kunnen doen.”

O’Connor heeft veerkracht getoond nadat hij wegviel uit het klassement, maar dat was niet gemakkelijk. “Zo lijkt het misschien van buiten, maar het was zwaar”, zegt hij. “Je komt met grote verwachtingen naar de Tour, maar ik was nergens in de eerste twee weken, behalve in de rit naar Issoire (O’Connor werd daar ook derde, red.). Het is mooi om me de laatste paar dagen weer normaal te voelen. Voor mezelf blijf ik wel met de vraag zitten wat er is gebeurd in de eerste twee weken. Maar ik kan in ieder geval blij zijn dat ik aan het einde van de Tour weer kan presteren.”

