Kleine Nederlandse delegatie in Wereldbeker Val di Sole

De veldrit van Val di Sole, de negende manche van de Wereldbeker, kan zondag rekenen op een kleine Nederlandse delegatie. Er reizen namelijk slechts een renner en zes rensters af naar Italië. Daarbij is ook Marianne Vos die na een wedstrijdpauze terugkeert in het veld.

Bondscoach Gerben de Knegt merkte dat onder de veldrijders aanzienlijk minder animo was voor de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole. “Het is ontzettend jammer voor de organisatie, die de kans biedt om een keer een cross in de sneeuw te rijden”, vindt hij. “Maar dit heeft toch te maken met het feit dat het wedstrijdprogramma met zestien wereldbekercrossen eigenlijk te vol is. Normaal is dit al het moment om een trainingsperiode in de zon in te lassen om goed voor de dag te komen in de drukke kerstperiode en in de periode daarna richting de kampioenschappen.”

Veel renners kiezen er dan ook voor om die wedstrijdpauze nu te nemen, vertelt De Knegt. “Ook omdat het reizen naar Val di Sole logistiek lastiger en duurder is in vergelijking met veel andere wedstrijden. Die combinatie zorgt er nu voor dat we niet met een grote bezetting afreizen. Maar bijzonder is het zeker: ik kan me niet heugen dat we maar met één man van start gingen in een Wereldbeker.” Die enige man is Corné van Kessel, na acht wedstrijden de nummer zes in de strijd om het wereldbekerklassement.

Mountainbikesters Terpstra en Tauber

De verminderde interesse voor de veldrit van Val di Sole geeft De Knegt de mogelijkheid om Anne Terpstra en Anne Tauber, mountainbikesters met crossambities, te selecteren. “Normaal is het dringen voor de startplaatsen. De eerste acht uit de top-50 van de UCI-veldritranking mogen altijd afreizen, maar daarachter staan ook sterke rensters die ik graag wil meenemen en dan kan ik nog twee beloften toevoegen. Nu is de animo dermate klein dat Terpstra en Tauber kunnen meedoen, zonder dat ze daar andere rensters mee uit de selectie verdringen.”

Voor de andere veldrijdsters die wél van start gaan, is de wereldbekerstand van belang. “En voor Marianne Vos is dit het moment om terug te keren in het veld en te beginnen aan haar tweede deel van haar veldritcampagne”, zegt De Knegt. “Hopelijk eindigend met een mooi resultaat op het wereldkampioenschap in Fayetteville eind januari.”

Selectie elite-mannen

Corné van Kessel

Selectie elite-vrouwen

Denise Betsema

Puck Pieterse

Fem van Empel

Marianne Vos

Anne Tauber

Anne Terpstra