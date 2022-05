Kleindochter van voormalig premier Dries van Agt tekent contract bij Le Col-Wahoo

Eva van Agt staat per 1 mei onder contract bij Le Col-Wahoo. Van Agt, die zich in februari van dit jaar nog kroonde nog tot winnares van de Zwift FFWD Race Series kroonde, komt over van clubteam Restore. Ze is de kleindochter van Dries van Agt, die van 1977 tot 1982 de minister-president van Nederland was.

“We zijn onder de indruk van Eva sinds we haar voor het eerst zagen in de Volta Limburg”, zegt teammanager Ton Varney op de ploegsite. “Ze was de enige niet-UCI-renster in de eerste groep en hield haar staande. Sindsdien hebben we haar beter leren kennen en bleven we onder de indruk, zowel door haar professionalisme als haar fysieke niveau, maar ook door haar als persoon. We kijken uit naar haar toetreding tot het team en zijn gefocust op het ontwikkelen van haar talent.”

Zelf heeft Van Agt ook zin in haar nieuwe avontuur. “Ik kijk enorm uit naar de volgende stap in carrière als atleet”, zegt de 25-jarige renster. “Ik voel me vereerd om zo’n ongelofelijke kans te krijgen. Toen ik het team ontmoette, kreeg ik direct een warm gevoel. Met de fantastische groepssfeer, met een goede balans tussen professionalisme en plezier, en een focus op ontwikkeling en ervaring, lijkt Le Col-Wahoo een perfect team voor me.”

Hoewel haar grootvader bekendstond als een groot wielerliefhebber, begon Van Agt pas laat met koersen. Eerder speelde ze hockey op hoog niveau. Bij Le Col-Wahoo zal ze twee landgenotes tegenkomen: Maike van der Duijn en Marjolein Van ’t Geloof. Tijdens de GP Eco Struct zal Van Agt voor het eerst in actie komen voor haar nieuwe team.

We're thrilled to announce the mid-season signing of Eva van Agt, a Dutch cross-sport talent who impressed us enormously with her performance at Volta Limburg. Join us in saying 'Welkom, Eva!' #ColourTheRoad https://t.co/6FaBcRS5YN — Le Col – Wahoo (@LeColWahoo) May 3, 2022