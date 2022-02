Eva van Agt en Antonie van Noppen winnen Zwift FFWD Race Series

Eva van Agt en Antonie van Noppen hebben zich woensdagavond tot winnaars van de Zwift FFWD Race Series gekroond. Van Agt en Van Noppen behoorden tot het selecte groepje renners dat zich vorige week woensdag plaatste voor de finale van deze Zwift-serie.

Eva van Agt maakt favorietenstatus waar

Van Agt was voor aanvang van de finale al de torenhoge favoriet bij de vrouwen. De Nijmeegse renster liet in de voorgaande etappes steeds zien met afstand de beste te zijn en dat bleek in de laatste rit weer het geval. Na enkele kilometers was Van Agt al ribbedebie, waarna haar voorsprong aan de meet was opgelopen tot bijna twee minuten op Inez van Hulsen en bijna drie minuten op Nikki Langelaan.

De vreugde bij de winnares werd even later nog groter toen ze hoorde dat ze ook de loting voor de FastForward-wielen had gewonnen. Een hele opluchting was dat, omdat een reglementswijziging dinsdag pas besloot dat niet de winnaar van de Zwift FFWD Race Series de wielen zou winnen, maar er geloot zou worden. Na weken de favorietenstatus gehad te hebben voelde het dinsdag dan ook alsof de prijs aan Van Agt voorbij glipte.

“Ik was erg gefrustreerd en teleurgesteld dat de wielen verloot zouden worden”, reageert ze na afloop. “Maar als de uitslag nu hetzelfde is, dan hoor je mij niet klagen. Wat ik met de wielen ga doen? Dat weet ik nog niet. Ik weet niet of ik er wel op durf te rijden. Misschien ga ik ze gebruiken voor de Volta Limburg Classic of Omloop der Zevenheuvelen.”

Moet gezegd: Van Agt reed in de finale bijna een half uur lang 5 Watt per kilogram. Een indrukwekkend vermogen, voor iemand die in 2022 pas aan haar eerste echte seizoen als wielrenster begint. De 24-jarige renster komt daarin uit voor Restore Cycling.

Uitslag Zwift FFWD Race Series

1. Eva van Agt in 27m02s

2. Inez van Hulsen op 1m56s

3. Nikki Langelaan op 2m50s

Smaakmaker Antonie van Noppen zet Belgen een hak

Antonie van Noppen won even later bij de mannen. De Ridderkerker versnelde op enkele kilometers van de finish en bleef uit handen van de Belgen Stefan Van Aelst en Fedrik Vancraeynest – iets wat hij van tevoren al had voorspeld bij presentator Witten Anthonise. De FastForward-wielen werden gewonnen door Tom Obdam.

Van Noppen was na afloop van zijn winnende race zeer blij. De afgelopen weken stal de Nederlander al steeds de show, maar bleef hij elke keer met lege handen achter. Nu was dat niet het geval. “Deze aanval was echt perfect getimed. Toen ik ging hield ik alleen nog rekening met Van Aelst, maar die kan ik ook wel hebben, dacht ik toen. Hij kwam niet terug. Ik heb het geluk dat ik goed ben in dit soort inspanningen van een paar minuten. Ik kan op mijn fiets blijven staan tot ik omval”, lacht hij na afloop.

Ondanks zijn overwinning heft Van Noppen heeft geen tijd om na te genieten van zijn overwinning – over enkele weken wacht het WK eRacing, waarvoor hij namens Nederland is geselecteerd. “Of ik nu bier ga drinken? Nee, man. Tijd voor kwark”, eindigt hij met een grote glimlach.

Zwift FFWD Race Series

1. Antonie van Noppen in 23m57s

2. Stefan Van Aelst op 2s

3. Fredrik Vancraeynest op 3s