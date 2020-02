Klasika Primavera geschrapt van wielerkalender woensdag 12 februari 2020 om 11:29

De 66e editie van de Klasika Primavera de Amorebieta zal dit jaar niet worden verreden. De organisatie van de koers, die op de kalender stond voor 12 april, heeft onvoldoende vrijwilligers om de wedstrijd te kunnen organiseren, laat de Amorebieta Cycling Society weten in een persverklaring.

De organisator doet een oproep aan jongere vrijwilligers om de schouders onder de wedstrijd te zetten. “Binnen het organisatiecomité is er geen generatiewisseling geweest. Dat leidt er nu toe dat er onvoldoende menskracht is om een project van deze omvang uit te voeren”, schrijft Iñigo Larrucea namens het bestuur in een verklaring. Komende maanden wordt er gezocht naar nieuwe bestuursleden om de koers in de toekomst een vervolg te kunnen geven.

Door het annuleren van de wedstrijd blijft de Colombiaan Carlos Betancur voorlopig de laatste winnaar van de Baskische eendagskoers. In de straten van Amorebieta won hij de sprint voor zijn landgenoot Carlos Quinterto en zijn Spaanse ploegmaat Eduard Prades.