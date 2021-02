Klasika Primavera gaat ook in 2021 niet door

De 66ste editie van de Klasika Primavera de Amorebieta, die in april zou worden gehouden, is als gevolg van de wereldwijde gezondheidssituatie afgelast. De Baskische eendagskoers ging vorig jaar ook al niet door.

“Het is niet mogelijk om een evenement van een dergelijke omvang te organiseren, aangezien de coronapandemie grote onzekerheden met zich meebrengt”, zo laat het organiserende Sociedad Ciclista Amorebieta weten via een persbericht. “Het is de bedoeling om in 2022 weer een wedstrijd voor eliterenners te organiseren.”

De organisatie hoopt de komende weken en maanden wel zoveel mogelijk wedstrijden voor jeugdwielrenners te organiseren, om zo beloftevolle renners een kans te geven om zich te ontwikkelen. Door het annuleren van de profwedstrijd blijft de Colombiaan Carlos Betancur voorlopig de laatste winnaar van de Baskische eendagskoers.

Op de erelijst prijken ook de namen van onder meer Marino Lejarreta, Laurent Jalabert, Roberto Heras, Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Damiano Cunego en Carlos Sastre. De wedstrijd is opvallend genoeg nog nooit gewonnen door een Nederlander of Belg.