Kittel blikt vooruit op komende Tour en ziet een duidelijke sprintfavoriet

Marcel Kittel heeft in de populaire wielerpodcast De Grote Plaat zijn licht laten schijnen over de komende Tour de France. De ex-renner kijkt als voormalige topsprinter vooral naar de rappe mannen. Er is volgens de 35-jarige Kittel een duidelijke favoriet voor de komende Toursprints.

De oud-renner van Team Giant-Alpecin, Quick-Step en Katusha-Alpecin is zeer gecharmeerd van… Jasper Philipsen. “Philipsen is de topfavoriet voor de massasprints in de Tour”, kent Kittel geen twijfels. “Hij heeft al zo’n goed seizoen gehad, het was echt indrukwekkend. Voor mij is hij de nummer één sprinter, voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.”

Philipsen won dit jaar al twee etappes in Tirreno-Adriatico, de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. De renner van Alpecin-Deceuninck wist sprintrivalen Groenewegen en Jakobsen al op een paar nederlagen te trakteren. Vorig jaar won de 25-jarige Belg bovendien al twee etappes in de Tour, waaronder de slotrit met aankomst op de Champs-Élysées.

Over groene trui

Kittel ging ook kort in op de strijd om de groene puntentrui. De winnaar van vorig jaar, Wout van Aert, zal deze zomer naar eigen zeggen wat anders gaan koersen en zich minder focussen op de groene trui. “Ik denk niet dat ze bij Jumbo-Visma voor de groene trui van Van Aert gaan werken, dat hebben ze ook al uitgesproken. Maar als hij in goede positie zit, kan hij ook nog tot de finish sprinten. Die risico’s heeft hij dan namelijk al genomen”, aldus Kittel.