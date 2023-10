dinsdag 31 oktober 2023 om 14:14

Kim Heiduk langer in dienst van INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers en Kim Heiduk gaan langer met elkaar door. De 23-jarige Duitser, die sinds 2022 uitkomt voor de Britse sterrenformatie, heeft zijn contract namelijk met twee seizoenen verlengd tot eind 2025.

Heiduk heeft er al twee seizoenen opzitten in het tenue van INEOS Grenadiers. De rappe renner is nog op zoek naar zijn eerste zege bij de beroepswielrenners, maar snelde de voorbije seizoenen al wel naar de nodige ereplaatsen in meerdaagse wedstrijden. Ook liet hij zich dit jaar zien op klassiek gebied, met een zevende stek in Per Sempre Alfredo en een tiende plaats in de Brabantse Pijl. Heiduk reed dit jaar – met de Vuelta a España – ook zijn eerste grote ronde.

“Het is de afgelopen twee jaar in zekere zin supersnel gegaan, maar ik heb tegelijkertijd ook het gevoel alsof ik al veel langer deel uitmaak van deze ploeg. Ik ben zo blij om deel uit te maken van INEOS Grenadiers en kijk er erg naar uit om de reis voort te zetten. Ik ben blij met hoe ik me de afgelopen twee seizoenen heb ontwikkeld. Ik wil dan ook op dezelfde voet verder gaan”, zegt Heiduk op de sociale media van zijn ploeg.

“We kunnen binnen de ploeg teren op de ervaring van renners als Luke Rowe, Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski, om er maar een paar te noemen. Het is een eer om van de beste renners in het peloton te leren, zowel op als naast de fiets. Dat ik deel uitmaak van dit team, is echt speciaal. Ik voel ook veel vertrouwen en hoop, met de steun INEOS Grenadiers, te blijven groeien als wielrenner.”

Selectie

INEOS Grenadiers maakte onlangs al bekend dat Carlos Rodríguez, Geraint Thomas, Ben Swift, Laurens De Plus en Luke Rowe hebben bijgetekend. Met onder meer Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart vertrekken er echter ook meerdere sterkhouders. Andrew August en Óscar Rodriguez zijn dan weer aangekondigd als aanwinsten voor 2024.