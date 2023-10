dinsdag 31 oktober 2023 om 11:07

INEOS Grenadiers gaat langer door met routinier Luke Rowe

Luke Rowe verdedigt ook de komende jaren de kleuren van INEOS Grenadiers. De 33-jarige renner heeft zijn contract bij de Britse formatie met twee jaar verlengd.

Rowe werd in 2012 prof bij Sky Procycling, de voorganger van INEOS Grenadiers. “Dit team is al heel mijn carrière mijn thuis, het is een eer om hier te rijden”, zegt de Brit op de sociale media van zijn ploeg. “Ik heb het geluk gehad dat ik een rol heb mogen spelen in enkele van de geweldige resultaten die we in het verleden hebben behaald en dat zal blijven doen in de toekomst. Mijn tijd als een Grenadier heeft me enkele ongelofelijke herinneringen gegeven en ik kan niet wachten om daar meer van te creëren.”

“Als een van de oudere, wijzere renners, samen met G (Geraint Thomas, red.) en Swifty (Ben Swift, red.), hebben we echt een kans om de ongelofelijke rits aan jonge talenten binnen het team te helpen, terwijl we ook op zoek zijn naar eigen resultaten”, aldus Rowe.

INEOS Grenadiers maakte onlangs ook bekend dat klassementsrenners Carlos Rodríguez en Geraint Thomas bij hebben getekend, evenals Ben Swift en klimknecht Laurens De Plus. Thomas blijft net als Rowe tot eind 2025, Rodríguez tot eind 2027. Met onder meer Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart vertrekken er ook meerdere sterkhouders. Andrew August en Óscar Rodriguez zijn dan alweer aangekondigd als aanwinsten voor 2024.