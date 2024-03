zaterdag 23 maart 2024 om 18:28

Kijk: Tadej Pogacar deelt tikken uit aan politiemotor nadat hij gehinderd wordt

Tadej Pogacar had in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië geen last van zijn concurrenten, wel van een politiemotor. De Sloveen werd op de slotklim gehinderd door een politiemotor en besloot vervolgens om die een aantal tikken uit te delen.

Pogacar sloeg in totaal drie keer op de politiemotor terwijl hij die passeerde. De leider van de Ronde van Catalonië uitte zo zijn frustratie nadat hij gehinderd werd. Het ging echter om een eerder onschuldig incident, want het was duidelijk dat Pogacar niemand schade wilde berokkenen.

Dit incident doet in ieder geval terugdenken aan de meest recente Tour de France. Televisiemotoren voorkwamen toen een demarrage van Pogacar vlak voor de top van de Joux Plan. De Sloveen zette aan uit het wiel van Jonas Vingegaard maar moest enkele momenten later inhouden omdat twee motoren de weg voor hem blokkeerden. De televisiemotoren in kwestie werden toen uit koers gehaald.