Kiest Roglic de aanval op eerste klimdag? “Als je de benen hebt, kun je het proberen”

Primoz Roglic heeft in het algemeen klassement van de Giro d’Italia een achterstand van 44 seconden op Remco Evenepoel. Wil de Sloveen in de eerste bergrit een aanval plaatsen om al wat tijd goed te maken op de wereldkampioen? “Als je de benen hebt, kun je het altijd proberen”, zei Roglic voor de start van de vierde etappe tegen onder meer Cycling Pro Net. “Maar je moet de beste zijn.”

Ondanks het tijdverlies in de openingstijdrit ten opzichte van Evenepoel, lijkt Roglic zich niet al teveel druk te maken. “Alles gaat zoals gepland. Ik moet geduldig zijn en vertrouwen hebben. Ik moet mijn best doen. Aan het einde wint de beste. Als ik mijn best doe, zal ik blij zijn.”

Verwacht Roglic dat Evenepoel het roze vandaag af zal geven door een vroege vlucht te laten rijden? “Dat is niet iets waar ik me druk over hoef te maken”, antwoordde de kopman van Jumbo-Visma. “We moeten ons focussen op onszelf, op ons taak, en de dag zo goed mogelijk doorkomen.”

Wel verwacht Roglic dat er een groot gevecht zal om in de ontsnapping van de dag te komen. “Maar hoe langer het gevecht, hoe sneller het gaat en hoe korter de rit. Dus er zitten ook positieve kanten aan”, sloot hij lachend af.

