Kevin Kuhn zet EKZ CrossTour achter zijn naam na zege in Hittnau

Kevin Kuhn is de eindwinnaar van de EKZ CrossTour 2020-2021. De Zwitser van Tormans CX sloeg door zijn zege in de slotmanche in Hittnau een heuse dubbelslag. De Belg Vincent Baestaens, die voor Hittnau aan de leiding stond in de EKZ CrossTour, was zaterdag niet van de partij en verdedigde zijn leidende positie dan ook niet.

De 22-jarige Kuhn, die op dit moment tiende staat in de Wereldbeker, bleef in Hittnau zijn twee landgenoten Timon Ruegg en Lars Forster voor. Het betekende dat Kuhn met zijn zege honderd punten pakte voor het klassement. Na een derde plaats in Baden en een zevende plaats in Bern was dat uiteindelijk meer dan voldoende om de eindzege naar zich toe te trekken.

In het eindklassement van de EKZ CrossTour vinden we ook de namen terug van de Belgen Baestaens (vijfde), Lander Loockx (zesde), Michael Vanthourenhout (tiende) en de Nederlander Gosse van der Meer (twaalfde), die recentelijk nog tweede werd in de Toi Toi Cup.