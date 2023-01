Kevin Kuhn triomfeert in Meilen, slechte dag voor Yorben Lauryssen

Kevin Kuhn heeft maandag in Meilen de vijfde en laatste manche van de Swiss Cyclocross Cup op zijn naam geschreven. De Zwitserse kampioen haalde het voor twee landgenoten. Yorben Lauryssen beleefde dan weer een baaldag. De Belg kwam niet verder dan een 26ste plaats en ziet zo alsnog de eindzege door zijn vingers glippen.

Lauryssen ging na vier van de vijf manches aan de leiding in het klassement en had dus de beste papieren om de Swiss Cyclocross Cup te winnen. Goed twee weken geleden sprak hij er nog over in onze rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’. “Maar eindwinst wordt niet makkelijk, want ik strijd daar tegen Loris Rouiller.”

En dat bleek wel in Meilen, aangezien Lauryssen na een ware baaldag genoegen moest nemen met een 26ste plek in de daguitslag. Dit bleek niet genoeg voor de eindzege, aangezien Rouillier als vijfde over de streep kwam, achter winnaar Kuhn, Timon Rüegg, Andri Frischknecht en Gioele Bertolini. De 22-jarige Rouillier wist zo alsnog Lauryssen voorbij te steken in het klassement en de eindzege veilig te stellen.

Rouillier is na vijf manches uitgekomen op 295 punten, 32 meer dan Lauryssen. Een andere Belg, Ferre Geeraerts, eindigt met 214 punten als derde in de Swiss Cyclocross Cup.

Kuhn trekt goede lijn door

Kevin Kuhn boekte in Meilen zijn vierde zege van het seizoen. Eerder was hij in eigen land al de beste in Illnau, Mettmenstetten en Steinmauer. De 24-jarige Zwitserse kampioen, die ook al eens voorbijkwam in ‘Vrijdag, de dertiende’, trekt zo de goede lijn van de voorbije maanden door. Kuhn was bijvoorbeeld al derde in de Wereldbeker van Val di Sole, vijfde op het EK in Namen en reed al geregeld top-10 in (andere) Wereldbeker- en Superprestigemanches.