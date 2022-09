Kevin Kuhn en Hélène Clauzel zegevieren in Radcross Illnau

Er werd vandaag niet alleen in Beringen gecrosst. Ook in Zwitserland stond er vandaag een bekende veldrit op het programma: de Radcross in Illnau. Bij de mannen ging de zege naar thuisrijder Kevin Kuhn. Hélène Clauzel was dan weer de beste bij de vrouwen.

De 24-jarige Kuhn reed vandaag in eigen land zijn eerste cross van het seizoen en was dus meteen succesvol. De Zwitser soleerde naar de zege en liet de Fransman David Menut en Finn Treudler – eveneens een Zwitser – achter zich. Menut moest aan de finish een halve minuut prijsgeven, het verschil met Treudler was meer dan een minuut. Met Kenay De Moyer (9e) finishte er nog een Belg in de top-10.

Bij de vrouwen ging de zege dus naar een van de zusjes Clauzel. Hélène werd op het podium vergezeld door twee Italiaanse vrouwen: Sara Casasola en Rebecca Gariboldi. Er stonden geen Nederlandse of Belgische deelneemsters aan de start.

Venturini en Fouquenet winnen in Boulzicourt

Verder stond er in het Franse Boulzicourt ook nog een C2-veldrit op het menu. Bij de mannen ging de zege naar crosser annex wegrenner Clément Venturini. De inmiddels 29-jarige Venturini, die nog tot en met 2023 onder contract staat bij AG2R Citroën, bleek te sterk voor zijn landgenoot en de regerende Franse kampioen Joshua Dubau en de Belg Anton Ferdinande. Opvallend: er eindigden maar liefst zeven Belgen bij de eerste tien.

Dat Venturini ook als parttime-crosser over veel talent beschikt, bleek wel vorig jaar tijdens het WK in Fayetteville. De Fransman eindigde namelijk knap als vijfde in de elitekoers. Om nog even terug te komen op de cross in Boulzicourt: bij de vrouwen kwam de 21-jarige Amandine Fouquenet als eerste over de finish. De beloftevolle Française ging – met Marion Norbert-Riberolle en Jinse Peeters- twee Belgische vrouwen vooraf.