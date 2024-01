dinsdag 2 januari 2024 om 11:40

Kevin Inkelaar ook in 2024 in het (nieuwe) tenue Tour de Tietema-Unibet

Kevin Inkelaar blijft behouden voor TDT-Unibet. De voormalig WorldTour-prof (Bahrain Victorious) kwam sinds de oprichting van de ploeg uit voor het team van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel, maar reed nog geen enkele koers. In 2024 moet dat veranderen; hij heeft zijn contract met één jaar verlengd, met een optie op langer.

De reden dat Inkelaar nog niet in actie kwam voor TDT-Unibet, komt door een langslepende blessure. De 26-jarige klimmer uit Rotterdam kreeg af te rekenen met een vernauwing van een bekkenslagader. Afgelopen zomer is hij daaraan geopereerd en sindsdien werkt hij hard aan zijn terugkeer. Renner en ploeg spraken af om de revalidatie samen te doen.

“De intentie is altijd geweest om ook officieel met elkaar door te gaan”, vertelt sportief directeur Julia Soek in een persbericht van TDT-Unibet. “We hebben geprobeerd om Kevin bij iedere stap in zijn herstel te ondersteunen en zijn blij om te zien hoe goed het nu al met hem gaat. Tegelijkertijd willen we hem ook de tijd geven om weer op niveau te komen.”

Moeilijke periode

Door zijn contractverlengingen voegt het team nu dat woord bij daad. “Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk”, vertelt Inkelaar. “Ik wilde mezelf heel graag laten zien, maar een blessure zat me dwars. Het is heel fijn om nu weer op de fiets te zitten en toe te werken naar volgende koersdoelen. Ik kan niet wachten om me in het nieuwe tenue te laten zien, maar focus me eerst op de volgende stappen die ik nog moet zetten om er straks weer te staan.”

Onlangs maakte hij ook deel uit van het Spaanse trainingskamp van TDT-Unibet, dat komend jaar een ProTeam-licentie heeft. Met de verlenging van Inkelaars contract (waarbij de mogelijkheid besproken is om ook na 2024 langer met elkaar door te gaan), heeft de ploeg volgend jaar 21 renners.

👝 Yo, give this to Kevin… (Watch till the end. It’s worth it. 😚) pic.twitter.com/fAPN2JgxT0 — Tour de Tietema (@tourdetietema) January 2, 2024

Renners