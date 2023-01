Amazon Prime komt met docuserie over seizoen Quick-Step-Alpha Vinyl

Soudal Quick-Step komt met een eigen documentaireserie, die dit voorjaar nog te zien gaat zijn op streamingsdienst Amazon Prime. Afgelopen seizoen, in het succesjaar van Quick-Step-Alpha Vinyl, zijn renners en stafleden op de voet gevolgd.

Een cameraploeg volgde alles binnen het Belgische team van manager Patrick Lefevere en kopmannen Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. Voor de opnames waren de cameramensen aanwezig bij teammeetings, bij renners thuis en op trainingskampen. De docuserie is een productie van het Vlaamse televisiebedrijf Woestijnvis.

Tijdens de teampresentatie van Soudal Quick-Step voor het seizoen 2023 werd een eerste sneak preview gegeven aan de aanwezige gasten. De zesdelige serie gaat dit voorjaar nog te zien zijn bij Amazon Prime.

Documentaires over wielerploegen worden steeds populairder. Movistar heeft al enkele jaren een eigen serie op Netflix en ook Jumbo-Visma laat bijna jaarlijks docu-makers toe binnen de ploeg. Daarnaast komt er in het eerste deel van 2023 een Netflix-serie uit over de Tour de France.

Lees meer: ASO kondigt Netflix-serie over Tour de France aan, Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix doen mee

Nog een docuserie in aantocht! Een cameraploeg heeft @soudalquickstep afgelopen seizoen gevolgd voor een serie op Amazon Prime. — Maxim Horssels (@Horssels) January 6, 2023

18 minuten van de Luik-Bastenaken-Luik-aflevering gekeken. Naast de wielrenners ook veel aandacht voor de omkadering; ploegleiders, mecaniciens, ploegdokter etc. #kijktip https://t.co/AX4fyyST9t — Maxim Horssels (@Horssels) January 6, 2023