Kersvers kampioen Primoz Roglic: “Ik wist waar ik mijn slag moest slaan” zondag 21 juni 2020 om 19:53

Primoz Roglic had de finale van het Sloveens kampioenschap goed verkend en zo wist hij precies wat hij moest doen om de titel te grijpen. In een spannende finale bergop legde hij mede-favoriet Tadej Pogacar over de knie. “Dat ik hier meteen de overwinning pak in mijn eerste koers van het seizoen, voelt heel erg goed”, zegt Roglic.

“Het was een zware wedstrijd met een heel zware slotklim. Gezien het voorjaar was Tadej de favoriet en het was zeker niet gemakkelijk om hem te kloppen. Ik had de klim goed verkend, dus ik wist waar ik mijn slag moest slaan”, aldus de kopman van Jumbo-Visma, die in Frankrijk toe gaat werken naar de Tour de France. “Ik ben zeker nog niet in topvorm, maar ik kijk al uit naar de komende koersen.”

Roglic vond het fijn dat ploegleider Grischa Niermann hem bijstond tijdens het kampioenschap. “Ik wil ook het team bedanken dat ze de moeite hebben genomen om mij in Slovenië te begeleiden. Dat betekent veel voor me”, zegt de kersverse kampioen. De titelstrijd was de eerste officiële UCI-koers sinds de uitbraak van het coronavirus. “Het is prachtig dat de situatie nu zo goed is dat we eindelijk weer kunnen koersen en kunnen doen waar we goed in zijn. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik meteen de nationale titel heb kunnen pakken.”