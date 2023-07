Kelderman staat er nog altijd goed voor: “Maar eigen klassering doet er niet toe”

Video

In de vijfde etappe is het voor de klassementsrenners zaak om bij de les te zijn. Op weg naar Laruns trekken de renners over de Col du Soudet (buitencategorie) en de Col de Marie Blanque (eerste categorie). Voor Wilco Kelderman wacht er een belangrijke rol in dienst van Jonas Vingegaard.

Kelderman staat er zelf echter ook nog goed voor in het klassement. De Nederlander is de voorlopige nummer dertien op 22 seconden van leider Adam Yates. “Maar mijn eigen klassering doet er niet doe. Dat is niet per se het doel. Mijn doel is om bij Jonas te blijven en hem zo lang mogelijk te ondersteunen”, koestert de ervaren klimmer geen persoonlijke ambities.

Is Jumbo-Visma vandaag van plan om de boel in vuur en vlam te zetten? “Ik denk dat UAE Emirates de controle zal nemen”, blikt Kelderman vooruit. “UAE heeft momenteel de leiding en het is voor ons niet slecht als de bonificatieseconden in de finale weg zijn. Het is op dit moment niet nodig om over te pakken. Het is voor mij gewoon zaak om zo lang mogelijk bij Jonas te blijven. Dan zullen we in de finale zien hoe dat verder gaat lopen.”

De etappe van vandaag lijkt in veel opzichten op de negende etappe in de Tour van 2020, die ook van Pau naar Laruns ging en waarin Tadej Pogačar zijn eerste Touretappe won. “We hebben de rit nog wel even teruggekeken. Het is een lastige etappe, maar ik denk dat het vandaag nog wat explosiever zal zijn. We hebben namelijk twee rustige dagen gehad.”