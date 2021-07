Kelderman: “Misschien kan ik nog een plekje stijgen, daar gaan we vol voor”

Een podiumplek lijkt ver weg, maar Wilco Kelderman heeft nog altijd uitzicht op een top-5 klassering in Parijs. Het verschil met de voorlopige nummer vijf, Ben O’Connor, is nog altijd maar 32 seconden. “Misschien kan ik nog een plekje stijgen, daar gaan we vol voor”, klinkt het in gesprek met de NOS.

Kelderman wist gisteren de schade te beperken op de Col du Portet, de slotklim van de zeventiende etappe. “Het was echt superlastig, maar het ging op zich wel goed. Het was niet super, maar ook niet slecht. Het was gewoon goed. Ik koers wel goed, maar heb nog niet echt dat topgevoel te pakken. Het is moeilijk te omschrijven, maar het is nog niet wat ik ervan had gehoopt.”

Een superdag heeft Kelderman vandaag misschien wel nodig, aangezien de renners in de laatste Pyreneeënetappe de Col du Tourmalet en de slotklim naar Luz Ardiden krijgen voorgeschoteld. De Nederlander van BORA-hansgrohe kijkt stiekem nog naar boven. “Misschien kan ik nog een plekje stijgen, zeker met de tijdrit in het vooruitzicht. Dat is denk ik wel het hoogst haalbare.”

“De etappe van vandaag is nog heel erg lastig. Er is nog steeds veel mogelijk, de Tour is zeker nog niet over”, aldus Kelderman, die naar eigen zeggen geen last meer heeft van zijn val in de etappe van woensdag. “Ik heb een hechting in mijn kin en een paar schaafwonden, maar verder is het niks. Ik voel me verder niet stijf, dus dat valt mee.”