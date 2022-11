Keisse over zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent: “Start met gematigde ambitie”

Iljo Keisse maakt zich op voor zijn ‘afscheidstournee’ tijdens de Zesdaagse van Gent (15-20 november). De 39-jarige Belg won in het verleden maar liefst zeven keer het baanevenement, maar de ‘Keizer van het Kuipke’ denkt dit jaar niet meteen aan een achtste overwinning. “Winnen is zeker niet waar ik zelf van uit ga”, laat hij weten in gesprek met Het Nieuwsblad.

Een emotionele Keisse keek in een persconferentie alvast vooruit naar de allerlaatste (officiële) koers uit zijn carrière. De afscheidnemende Keisse hoopt ook in zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent een hoofdrol te vertolken, maar is ook realistisch. “Winnen is zeker niet waar ik zelf van uit ga. Ik start met gematigde ambitie. De voorbije jaren heb ik in de Zesdaagse teveel afgezien. Iedereen droomt van een afscheid zoals Kenny De Ketele, maar je kunt die vergelijking niet maken.”

“Kenny was een piste-specialist, wat ik niet meer ben. Hij is ook twee, drie jaar te vroeg gestopt volgens mij. Terwijl ik niet meer de renner ben die ik vroeger was. Op mijn leeftijd is dat ook niet meer dan normaal. Op mijn leeftijd heb ik een maat nodig in topvorm, iemand die eigenlijk beter is dan ik.” Keisse vormt in zijn laatste Zesdaagse van Gent een koppel met landgenoot Jasper De Buyst. “Sportief ben ik heel blij met hem. In het verleden heeft hij mij vaak pijn gedaan. Hopelijk kunnen we nu samen de concurrentie pijn doen.”

“Ik ben vooral blij dat ik in het Kuipke afscheid kan nemen”

Keisse en De Buyst kunnen hun borst natmaken, aangezien de organisatie kan rekenen op een sterk deelnemersveld. Keisse: “Kijk je naar individuele kwaliteiten dan is het sterkste koppel Ethan Hayter-Fred Wright. Maar of dat zo gaat zijn in Gent? Ze zijn al zeker niet gewoon om met kleinere versnellingen te rijden. Ik kijk vooral naar Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik. Een klein, compact ploegje. Die zullen heel gevaarlijke klanten worden. Idem voor Robbe Ghys en Lindsay De Vylder.”

Keisse hoopt sportief dus een vuist te kunnen maken, maar de Zesdaagse staat natuurlijk vooral in het teken van zijn afscheid als wielrenner. “Al gaat het opnieuw zes dagen stress en afzien à bloc worden. Daarom ben ik blij dat ik de week nadien (24 november) nog Merci Iljo (een afscheidsevent in het Gentse Kuipke, red.) heb. Ook koers, maar wel met de bedoeling om ons ondertussen te amuseren. Ik ben vooral blij dat ik in het Kuipke afscheid kan nemen. Die plaats heeft de voorbije twintig jaar van mijn leven beheerst.”