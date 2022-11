Zesdaagse van Gent presenteert sterk deelnemersveld

De organisatie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent heeft het volledige deelnemersveld gepresenteerd voor de eerstvolgende editie van het baanevenement. De Zesdaagse van Gent, die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert, zal plaatsvinden van 15 tot en met 20 november en staat vooral in het teken van het afscheid van zevenvoudig winnaar Iljo Keisse.

De 39-jarige Keisse rijdt van 15 tot 20 november zijn laatste Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent aan de zijde van Jasper De Buyst. In totaal komen er twaalf Belgen en nog heel wat internationale baantoppers aan de start in ’t Kuipke. Zo rekent de organisatie ook op de aanwezigheid van Fabio Van den Bossche, Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip, Gerben Thijsen, Silvan Dillier, Jules Hesters, Roger Kluge, Fred Wright en Ethan Hayter.

Bradley Wiggins geeft starschot eeuwfeesteditie

Een andere opvallende naam zal het startschot laten klinken. De in Gent geboren Bradley Wiggins, die in 2003 en 2016 de Zesdaagse op zijn naam schreef, zal op dinsdag 15 november het officiële startschot van de eeuwfeesteditie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent geven. De winnaar van de Ronde van Frankrijk 2012 komt in het Kuipke ook zijn 17-jarige zoon Ben aanmoedigen, die met zijn koppelgenoot Harry Codd zal meedoen aan de AVS Cup, de Toekomstzesdaagse voor U23-renners.

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 november dan weer de blikvangers in de Fiberklaar Ladies Cup. De vrouwen krijgen tijdens de Lotto Zesdaagse van Gent ruimschoots hun momenten om uit te blinken. De Fiberklaar Ladies Cup bestaat op vrijdag uit een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvallingskoers en opnieuw een puntenkoers.

Bij een jubileumeditie horen ook de nodige eregasten. In de tribunes van het Kuipke zullen volgende week dan ook heel wat ex-winnaars van de Gentse zesdaagse te zien zijn. Zo hebben onder anderen Eddy Merckx, Etienne De Wilde, Moreno De Pauw, Stan Tourné, Julien Stevens, Silvio Martinello, Roger De Vlaeminck en Kenny De Ketele hun komst al bevestigd.

Deelnemende koppels Zesdaagse van Gent 2022 (15-20 november)

/ Iljo Keisse-Jasper De Buytst

/ Robbe Ghys-Lindsay De Vylder

/ Gianluca Pollefliet-Noah Van Den Branden

/ Fabio Van Den Bossche-Yoeri Havik

/ Tuur Dens-Jan-Willem van Schip

/ Gerben Thijssen-Julius Johansen

/ Brent Van Mulders-Matias Malmberg

/ Stijn Steels-Silvan Dillier

/ Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg

/ Vincent Hoppezak-Philip Heijnen

/ Roger Kluge-Theo Reinhardt

/ Ethan Hayter-Fred Wright