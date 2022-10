Keisse koppelt met De Buyst in Zesdaagse van Gent, Ganna bij afscheid

Iljo Keisse zal zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent samen met Jasper De Buyst betwisten. De 39-jarige coureur rijdt in ’t Kuipke in zijn Gent zijn laatste officiële (baan)wedstrijd uit zijn carrière. Het is ook nog eens de honderdste editie van de Zesdaagse van Gent.

Van 15-20 november zal Keisse dus met De Buyst rijden. Het is voor het eerst dat zij samen de Zesdaagse van Gent koppelen. Keisse wist al zeven keer de baanwedstrijd te winnen. De laatste keer was in 2018 met Elia Viviani. Voor De Buyst staat de teller op twee eindzeges in Gent.

De organisatie van de Zesdaagse van Gent heeft ook het koppel Roger Kluge-Theo Reinhardt reeds aangekondigd. De Duitsers zijn momenteel Europees kampioen koppelkoers. Op de aankondiging van de andere koppels is het nog even wachten.

Filippo Ganna te gast bij ‘Merci Iljooo’

Op donderdag 24 november, kort na de zesdaagse, wordt Iljo Keisse in ’t Kuipke uitgezwaaid op het afscheidsfeest ‘Merci Iljooo’. Tijdens die avond zal er ook een omniumwedstrijd verreden worden tussen Team Belgium en Team International. Een opvallende naam is Filippo Ganna, die bij het internationale team samen koerst met onder meer Mark Cavendish, Elia Viviani, Michael Mørkøv en Niki Terpstra.

Bij het Belgische team komt Keisse in actie met Stijn Steels, Jasper De Buyst, Jules Hesters, Robbe Ghys, Otto Vergaerde, Gerben Thijssen en Fabio Van den Bossche. Wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel is ook present, maar niet als deelnemer van de wedstrijd op de baan.