zaterdag 23 maart 2024 om 09:15

Kazach van Astana Qazaqstan ziet stiekeme plek in top-20 E3 Saxo Classic geschrapt worden

Wie gisteren goed de einduitslag van de E3 Saxo Classic bekeek, zal met gefronste wenkbrauwen de nummer twintig van de dag hebben bekeken. De Kazach Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan) was de top-20 binnengeslopen, terwijl hij allang niet meer in koers was. Een foutje zorgde ervoor dat de 23-jarige Aziatisch kampioen een mooie notering kreeg. De pret was van korte duur, zijn plek is hem weer afgenomen.

Brussenskiy ziet nu achter zijn naam ‘DNF’ staan, maar voor even kon hij genieten van een plek in de top-20 van een Vlaamse voorjaarsklassieker. Op zo’n drie kilometer van de finish was op de beelden van de rechtstreekste uitzending al te zien hoe Brussenskiy, die vermoedelijk ergens een kortere weg richting Harelbeke had genomen, voorbij werd gereden door Wout van Aert en Jasper Stuyven.

De Kazach reed rustig over het fietspad en had zijn koers dus al opgegeven. Onderweg naar de finish zal de Kazach wellicht de finish zijn gepasseerd, waardoor hij werd opgenomen in de daguitslag. De organisatie heeft dit nu teruggedraaid. Fred Wright (Bahrain Victorious) schuift dus een plekje op. Voor Astana Qazaqstan is nu naamgenoot Gleb Syritsa de hoogst genoteerde renner met een 52e stek.