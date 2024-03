Afgedraaide Kazach sluipt onbewust top-20 E3 Saxo Classic binnen

Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan) werd door de UCI als twintigste in de uitslag van de E3 Saxo Classic opgenomen, maar de Kazach was op het moment van het overschrijden van de aankomst niet eens meer in koers.

Op zo’n drie kilometer van de finish was op de beelden van de rechtstreekste uitzending te zien hoe Brussenskiy, die vermoedelijk ergens een kortere weg richting Harelbeke had genomen, voorbij werd gereden door Wout van Aert en Jasper Stuyven, op dat moment op positie twee en drie in de wedstrijd.

Brussenskiy, duidelijk te herkennen aan zijn trui van Aziatisch kampioen, bolde nietsvermoedend over het fietspad, en zal op zijn weg richting bussen vermoedelijk ook de aankomst zijn overschreden. Dat levert hem 20 UCI-punten op, of grijpt de UCI alsnog in?

So did @E3SaxoClassic actually put Gleb Brussenskiy in the official results? This guy obviously took a short cut somewhere as he was riding on the bikeline when he got passed by Van Aert, Stuyven, etc. with a bit more than 3km to go. pic.twitter.com/HNprx9owFB

— KPolanc (@KPolanc1) March 22, 2024