Kasteelcross Zonnebeke rekent op Van der Poel, Van Aert en Betsema donderdag 23 januari 2020 om 15:43

Aanstaande zaterdag staat in Zonnebeke de 36e Kasteelcross op het programma. Bij de mannen is het uitkijken naar een mogelijk duel tussen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, bij de vrouwen maakt Denise Betsema haar rentree na een korte en veelbesproken dopingschorsing.

De Kasteelcross is voor veel renners de voorlaatste cross in aanloop naar het WK in het Zwitserse Dübendorf, zo ook voor Van der Poel. “Ik heb op stage vooral toegewerkt richting het WK en het voorjaar op de weg”, zo vertelt de renner van Alpecin-Fenix in een persbericht. “Het is altijd uitkijken hoe je van zo’n stage terugkomt.”

‘Ideale test’

“De overgang is nu echter wat minder bruusk, aangezien ik door stormweer in Benicassim iets vroeger dan gepland weer naar huis ben gegaan”, aldus Van der Poel, die vier jaar geleden voor het laatst reed in Zonnebeke. “Maar ik won toen wel. Ik kijk er naar uit, omdat toch ook enkele andere toppers aan de start verschijnen. Noem het gerust een ideale test voor Hoogerheide en het WK.”

Van Aert won ook al een keer in Zonnebeke, om precies te zijn in 2015. “Het is altijd leuk om terug te keren naar een wedstrijd die je ooit won. Ik hoop zaterdag een degelijk resultaat neer te zetten. Na onze ploegstage heb ik nu vooral wedstrijdritme nodig in functie van het WK in Dübendorf.” Van Aert zal zondag ook deelnemen aan de wereldbekercross van Hoogerheide.

De terugkeer van Betsema

Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestatie van Denise Betsema. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal stond zes maanden aan de kant vanwege een positieve dopingtest, maar heeft onlangs van de UCI te horen gekregen dat ze weer mag crossen. De internationale wielerunie concludeerde dat er geen intentie was om doping te gebruiken.

Betsema neemt het zaterdag op tegen onder meer Ellen van Loy, Christine Majerus en de Franse kampioene Marion Norbert-Riberolle. Bij de mannen krijgen Van der Poel en Van Aert concurrentie van lokale favoriet Eli Iserbyt, Gianni Vermeersch en Jens Adams.