Kasteelcross Zonnebeke afgelast vanwege corona woensdag 30 september 2020 om 16:02

De Kasteelcross van Zonnebeke vindt dit jaar geen doorgang als gevolg van het coronavirus. De veldrit stond gepland voor 23 december.

In een persverklaring laat de organisatie weten dat zij de toekomst van de Kasteelcross niet op het spel wil zetten. “Met de huidige veiligheidsmaatregelen wordt onder andere het aantal toeschouwers beperkt en is het eveneens niet mogelijk om een normaal VIP-arrangement aan te bieden. Onze organisatie is sterk afhankelijk van beide bronnen van inkomsten.”

Aan de andere kant is er ook de bezorgdheid naar de veiligheid van de renners, hun entourage en de toeschouwers toe. “Op dit ogenblik kunnen wij de evolutie van de coronacrisis en de impact ervan niet inschatten en onze bezorgdheid hierover gaf de doorslag.” De Kasteelcross werd vorig jaar gewonnen door Mathieu van der Poel en Christine Majerus.