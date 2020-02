Kasseistrook Hameau du Buat na drie jaar terug in Parijs-Roubaix maandag 10 februari 2020 om 15:04

Parijs-Roubaix heeft het parcours voor de komende editie officieel uit de doeken gedaan. Eerder al liet parcoursbouwer Thierry Gouvenou van ASO weten dat de klassieker iets langer is dan vorig jaar. De kasseistrook van Hameau de Buat keert terug.

Hameau de Buat is een oplopende kasseistrook die wordt toegevoegd aan de 29 kasseistroken van afgelopen seizoen. De strook van ruim een kilometer wordt ‘Secteur 24’ en ligt daarmee aan het begin van de kasseienzone in de Hel van het Noorden. In 2005 werd Buat voor het eerst aangedaan door de renners. De laatste keer dat hij in het parcours opgenomen was, was in 2016.

Dertig kilometer later, na 160 kilometer koers, volgt de bekende passage van het Bos van Wallers-Arenberg. Dat is een van de weinige sectoren die vijf sterren mee heeft gekregen van de organisatie, net als de kasseistroken van Mons-en-Pévèle (na 209,5 km) en Carrefour de l’Arbre (na 240,5 km). In totaal is Parijs-Roubaix 259 kilometer lang met 55 kilometer aan onverharde wegen, verdeeld over dertig kasseistroken.

Sector 17, die van Hornaing in Wandignies, is onlangs vernoemd naar John Degenkolb. De Duitser won de voorjaarsklassieker in 2015. Dit jaar doet hij op 12 april namens zijn nieuwe werkgever Lotto Soudal een gooi naar een tweede zege.