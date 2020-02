Parijs-Roubaix vernoemt kasseistrook naar John Degenkolb vrijdag 7 februari 2020 om 08:49

De organisatie van Parijs-Roubaix zal binnenkort een kasseistrook vernoemen naar John Degenkolb. De renner van Lotto Soudal zet zich de laatste jaren in voor de wedstrijd. Zo is hij al een tijdje de officiële ambassadeur van vrijwilligersorganisatie Les Amis de Paris-Roubaix en redde hij begin dit jaar de U19-versie van de Helleklassieker van de ondergang.

De 31-jarige Degenkolb is bovendien een oud-winnaar van Parijs-Roubaix. De sterke Duitser wist in 2015 naar de zege te sprinten op de wielerbaan van Roubaix, voor Zdeněk Štybar en Greg Van Avermaet. Drie jaar later won hij in de Tour de France de beruchte kasseienetappe naar Roubaix.

Het is de eerste keer dat de organisatie een strook zal vernoemen naar een actieve renner. Twee jaar geleden werd de strook in het Noord-Franse Biastre al omgedoopt tot de Secteur Pavé Michael Goolaerts, als eerbetoon aan de betreurde Belg. Goolaerts kreeg op deze strook een hartstilstand, hij overleed diezelfde avond nog in het ziekenhuis van Lille.

In het geval van Degenkolb gaat het om de strook ‘D130 Châteu d’eau 59171 Erre’, iets voorbij het beruchte Bos van Wallers. Deze kasseienpassage zal op maandag 10 februari worden ingehuldigd.