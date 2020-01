Finale Parijs-Roubaix identiek aan die van vorig jaar donderdag 23 januari 2020 om 08:55

Parijs-Roubaix wijzigt dit jaar weinig aan het parcours. De laatste 120 kilometer zijn namelijk identiek aan de editie van vorig seizoen, toen Philippe Gilbert zegevierde op de Vélodrome. Organisator ASO heeft wel 500 meter extra aan kasseien neergelegd in de openingsfase.

“Het idee is om elk jaar wat te wisselen om alle kasseistroken van de regio aan te doen. Er liggen in totaal 55 kilometer aan kasseien op het parcours”, vertelt parcoursbouwer Thierry Gouvenou tegen persbureau AFP. De extra kasseien liggen na binnenkomst van Troisville, waar het peloton voor het eerst de stenen oprijdt in de Helleklassieker.

Secteur Pavé John Degenkolb op komst

Vanaf Quérénaing, dat vorig jaar de zevende van 29 kasseistroken was, wordt niets veranderd aan het parcours van Parijs-Roubaix. In totaal bedraagt de afstand 258 kilometer, dat was vorig jaar nog 257,5 kilometer. Ook zal volgens Voix du Nord op 10 februari de kasseiensector nabij Wandignies vernoemd worden naar John Degenkolb, de winnaar van 2015.

Eerder deze week werden de wildcards voor Parijs-Roubaix uitgedeeld. De meest in het oog springende was die voor Alpecin-Fenix, waardoor Mathieu van der Poel zijn debuut kan gaan maken in de Hel van het Noorden. Parijs-Roubaix wordt dit jaar verreden op zondag 12 april.