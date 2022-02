Kasper Asgreen vervangt zieke Bert Van Lerberghe in Kuurne-Brussel-Kuurne

Kasper Asgreen vervangt zondag Bert Van Lerberghe in de selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl. Dat laat de ploeg weten in een persbericht.

Van Lerberghe kampt met lichte maagproblemen volgens zijn team. Asgreen is de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne twee jaar geleden. De Deen kwam destijds solo aan de meet.

Small change of plans for @KuurneBxlKuurne.

Due to some minor stomach problems, @bert_bvl won’t be at the start anymore, and will be replaced by 2020 winner @k_asgreen.

Photo: @GettySport pic.twitter.com/evlWnseL0Q

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 26, 2022