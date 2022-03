Kasper Asgreen verliest E3-titel: “Niet goed genoeg om Jumbo-Visma te volgen”

Kasper Asgreen eindigde vandaag als tiende in de E3 Saxo Bank Classic, de koers die hij vorig jaar wist te winnen. Ditmaal moest hij zijn meerdere erkennen in Wout van Aert en Christophe Laporte, die Jumbo-Visma een een-tweetje bezorgden. “Van Aert was sterker”, zegt een eerlijke Asgreen.

“Het is zoals het is. Jumbo-Visma is gewoon heel sterk op het moment en ik had vandaag gewoon niet de benen om te volgen”, aldus een berustende Asgreen, die de twee renners van de Nederlandse formatie op de Paterberg weg zag rijden.

De Deen leek de laatste weken nochtans steeds beter in vorm te komen, nadat hij het seizoen begon met een coronabesmetting. “Het is vijf à zes weken terug dat ik ziek was, dus dat zou nu geen invloed meer moeten hebben. Maar het is duidelijk dat mijn conditie momenteel niet goed genoeg is om met de jongens van Jumbo mee te kunnen.”

Hoop

Ondanks zijn nederlaag, houdt Asgreen, die vorig jaar ook de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef, hoop voor de komende periode. “Natuurlijk is het mogelijk om hen (Jumbo-Visma, red.) te verslaan. We moeten alleen nog uitvinden hoe we dat gaan doen. We gaan nu naar huis, de wedstrijd analyseren en dan proberen om de volgende keer met een beter plan te komen”, sluit de Deen af.