Kasper Asgreen maakt groot doel van openingstijdrit Tour

Kasper Asgreen maakte onlangs, op het persmoment van Quick-Step-Alpha Vinyl in het Spaanse Calpe, zijn programma voor 2022 bekend. De redenen dat de winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen een uitgebreid voorjaarsprogramma rijdt, spreken voor zich en behoeven geen verdere uitleg. Maar de Deen ging wel dieper in op zijn keuze voor de Amstel Gold Race. Ook had hij het uitgebreid over de openingstijdrit van de Tour in Kopenhagen, één van zijn grote doelen dit jaar.

“2022 lijkt voor mij erg op het afgelopen seizoen, wat betreft de klassiekers in het voorjaar, maar ik ga dit jaar ook mijn kans wagen in de Amstel Gold Race. Dat is omdat de wedstrijd van datum geruild heeft met Parijs-Roubaix”, verklaart Asgreen zijn keuze voor de Limburgse eendaagse. “Ik ga om die reden ook een beetje rustiger beginnen, want ik moet lange tijd in vorm blijven.”

“Ik heb de Amstel nog nooit gedaan”, gaat hij verder. “Dus het wordt een nieuwe ervaring. Ik zal mijn huiswerk doen, evenals verkenningen. Maar hoe dan ook, ik heb de koers altijd op televisie gekeken en het lijkt me een mooie wedstrijd.”

De openingstijdrit in de Tour was hoe dan ook al een doel

Een koers waar Asgreen ook naar uitkijkt, is de Tour de France. En dan met name de eerste dagen in Denemarken. Vooral in de dertien kilometer lange openingstijdrit verwacht hij een kans te hebben op geel, in eigen land. “Het is alweer een tijdje terug dat de Tour begon met een tijdrit. Dat het nu gebeurt in Denemarken, is natuurlijk fantastisch”, klinkt het.

“Maar ik denk dat het hoe dan ook een groot doel voor me geweest zou zijn, waar we ook gestart waren. Natuurlijk wordt het een grote ervaring in Denemarken, maar wat mijn motivatie betreft, verandert het weinig”, geeft Asgreen aan, die daarom ook beseft dat de concurrentie groot zal zijn. “Het is vanzelfsprekend een doel voor alle toptijdrijders in de wereld, dus het niveau zal ongelofelijk hoog zijn. Dat de tijdrijders voor het eerst sinds lang gelijk geel kunnen bemachtigen, versterkt dat nog eens.”

Hopen op regen

Ondanks de verwachte tegenstand, ziet Asgreen kansen. “Het parcours ligt me, want er is veel kracht nodig. Het is een snelle ronde, vooral de eerste acht à negen kilometer. Vervolgens is er een technisch stuk en daarna is het behoorlijk zwaar”, beschrijft de 26-jarige renner de route. Zelf hoopt hij overigens dat deze er nat bij ligt. “Van mij mag het veel regenen, want de andere jongens hebben daar een hekel aan. En op de andere twee dagen mag het flink waaien, zodat er waaiers kunnen ontstaan”, spreekt hij zijn hoop uit.