zaterdag 10 februari 2024 om 12:24

Karaoke met Wout van Aert! Belg bereidt zich met lyrics in het hoofd voor op start van zijn wegseizoen

Deze zondag begint Wout van Aert aan zijn wegseizoen met de Clasica de Almeria. Van Aert vertoeft op Mallorca en is een trouwe gebruiker van Strava. Hierop post hij al zijn trainingen en kunnen fans een kijkje nemen in het schema van één van de beste renners ter wereld. De laatste tijd zijn deze posts iets joliger dan normaal. De posts worden ingeleid met songteksten van Nederlandse en Belgische artiesten.

“Het is een beetje uit de hand gelopen”, vertelde Van Aert in gesprek met Sporza. “Ik maak er al langer een sport van om trainingen een bijzondere naam te geven. Bij onze eerste training waren we Kvraagetaan van Fixkes aan het zingen. Dat was blijven hangen en vaak gebruik ik dan zoiets voor de titels op Strava.” Van Aert traint samen met Julien Vermote en Tiesj Benoot op Mallorca.