dinsdag 26 maart 2024 om 14:59

Kanarieberg en Kortekeer wegens veiligheid niet meer in parcours Ronde van Vlaanderen

De Kanarieberg en de Kortekeer zijn twee bekende hellingen in de Ronde van Vlaanderen, maar staan dit jaar niet op het programma van Vlaanderens Mooiste. De reden: beide hellingen worden door de organisatie als te gevaarlijk beschouwd.

De organisatoren hopen de wedstrijd daarmee veiliger te maken. De Kanarieberg (1 km aan 7,7%) verdwijnt zo na negen jaar opnieuw uit de Ronde van Vlaanderen. De Kortekeer (1 km aan 6,2%) wordt voor het eerst sinds 2007 niet opgediend. “Op weg naar de Kortekeer is de snelheid hoog en de druk van het peloton erg groot”, legt koersdirecteur Scott Sunderland uit aan Het Laatste Nieuws.

“Maar dan hebben we de voorbije twee jaar ook gezien dat een paar ploegen beslissen om de Kortekeer rustig naar boven te rijden. De vraag is dan: waarom moeten we zo vroeg in de wedstrijd zo’n smalle klim in het parcours willen? Is het dan niet beter de Kortekeer eruit te halen en de wedstrijd open te houden?”

Eenzelfde beslissing is genomen voor de Kanarieberg, ook al omdat er vorig jaar een zware valpartij was in aanloop naar deze klim, met onder meer Biniam Girmay en Matej Mohoric. “Er is een richting langswaar we verplicht naar de Kanarieberg moeten. Dat gaat bergaf en het peloton haalt daar een snelheid van 90 km/u. Waarop de weg versmalt van drie rijvakken naar één. Als je over veiligheid praat, moet je dit serieus bekijken.”

“Onze filosofie is: de beste renner wint de Ronde”

Daar komt nog eens bij dat de hellingen vaak een voetnoot zijn in het wedstrijdverloop. “We hebben de edities van de voorbije jaren geanalyseerd. We hebben gekeken of iemand die op de Kanarieberg of de Kortekeer demarreerde, ooit voorop is gebleven. Niemand dus”, stelt Sunderland.

“Het mag ook niet zo zijn dat ze de koers verliezen omdat het parcours slecht is gebouwd. Omdat de volgwagen niet naar voren kan voor technische hulp. Of omdat de wegen te smal blijven. Onze filosofie is: de beste renner wint de Ronde. Als hij niet wint, zal dat zijn omwille van slechte benen en niet omwille van pech.”