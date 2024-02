donderdag 15 februari 2024 om 14:20

Parcours Ronde van Vlaanderen ondergaat enkele wijzigingen in functie van veiligheid

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen heeft de route voor zowel de mannen- als vrouwenkoers bekendgemaakt. Het parcours ondergaat in functie van de veiligheid enkele wijzigingen, maar de finale met een hoofdrol voor Paterberg en Oude Kwaremont blijft in beide wedstrijden onveranderd. Na de start in Brugge is het in 2024 opnieuw aan Antwerpen om de Hoogmis te ontvangen.

De 108ste editie van de Ronde van Vlaanderen voor mannen vindt plaats op 31 maart. De startlocatie wisselt elk jaar tussen Brugge en Antwerpen, en nu is die laatste stad dus weer aan de beurt. De neutralisatie daar is wel iets veranderd ten opzichte van eerdere edities. Het peloton trekt dit jaar niet onmiddellijk naar Linkeroever, maar fietst zo’n vijf kilometer geneutraliseerd door de Antwerpse binnenstad. De officiële start ligt door die gewijzigde aanloop ook nog op Antwerps grondgebied, aan het Galgenweel op Linkeroever.

De aanloop naar de Vlaamse Ardennen ziet er eveneens iets anders uit dan in 2022, toen de Ronde voor het laatst in Antwerpen startte en Mathieu van der Poel uiteindelijk met de zege ging lopen. “De wijzigingen in de eerste 100 km zijn keuzes in functie van veiligheid”, legt koersdirecteur Scott Sunderland uit. “We zoeken nog meer de grote wegen op zodat het peloton ruimte heeft om vaart te maken. De editie vanuit Brugge, waar we een gelijkaardige oefening deden voor de openingsuren van de wedstrijd, toonde hoe die brede wegen ook voor hoge gemiddeldes zorgden in de openingsuren. Die snelheid bepaalde uiteindelijk mee het wedstrijdverloop en de strategische keuzes van de ploegen.”

Nog een verandering: de mannen zullen dit jaar op dezelfde manier naar de Koppenberg rijden als de vrouwen al deden. “We hebben ervoor gekozen om de aanloop bij de mannen te wijzigen en die gelijk te trekken met die bij de vrouwen. Een keuze voor gelijkheid, maar vooral in functie van veiligheid. Concreet houdt deze wijziging in dat de renners na de eerste beklimming van de Paterberg over wegen zullen rijden waar het overzicht veel beter te houden zal zijn. We maken de aanloop naar de Koppenberg meer rechttoe-rechtaan en halen er de afdaling en scherpe bocht vlak voor de beklimming uit.”

Geen Kortekeer en Kanarieberg

Door die wijziging kunnen de wagens in de vrouwenwedstrijd dezelfde afleiding als bij de mannen volgen en kunnen ploegleiders hun rensters tot aan de voet van de Koppenberg bijstaan. Bovendien schrapt de organisatie met deze wijziging ook enkele punten waarop de wedstrijd de laatste jaren stil dreigde te vallen. “Dat werden te gevaarlijke situaties”, gaat Sunderland verder, “en veiligheid is onze allerhoogste prioriteit.”

“Bovendien willen we ons parcours ook aanpassen aan de manier van koersen van het peloton. We willen anticiperen en de Ronde mee blijven ontwikkelen in functie van de renners. Dat is wat we met deze wijziging doen, wat betekent dat zowel de Kortekeer als de Kanarieberg dit jaar niet in het parcours opgenomen zullen zijn. Wel voegen we de Kapelleberg toe.”

Finale ongewijzigd

Vanaf de Koppenberg wacht het peloton bij zowel mannen als vrouwen een identieke finale richting Oudenaarde. De traditionele opeenvolging van Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Stationsberg luidt de Taaienberg in. Vervolgens gaat het via de Oude Kruisberg/Hotond richting dé absolute ontknoping op de Oude Kwaremont en Paterberg. De finish ligt 13 kilometer verderop op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Vorig jaar kwam Tadej Pogacar daar solo als eerste over de streep. De Sloveen slaat Vlaanderens Mooiste dit jaar over.