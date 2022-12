Kamp-Aerts bereidt juridische stappen voor: “Uitspraak over 2 à 3 maanden”

Veldrijder Toon Aerts heeft donderdag slecht nieuws gekregen over zijn dopingzaak. De UCI heeft hem een voorstel gedaan van een schorsing van twee jaar. Aerts en zijn entourage gaan echter niet zomaar akkoord met een dergelijk schorsingsvoorstel en zullen juridische stappen ondernemen.

De 29-jarige Aerts kwam deze ochtend op een persconferentie in Merksplas met een nieuwe update in zijn dopingzaak, en de crosser had slecht nieuws. De Belg zal, als het aan de UCI ligt, voor twee jaar worden geschorst wegens zijn positieve test op Letrozole Metabolite. Aerts en zijn entourage zullen echter juridische stappen ondernemen. Komende maand zullen ze hun verhaal doen hij het antidopingtribunaal van de UCI en het schorsingsvoorstel betwisten.

“Over 2 à 3 maanden mogen we dan een uitspraak verwachten. Als de uitspraak negatief is, dan kunnen we nog altijd naar het Internationale Sporttribunaal TAS”, legt Yannick Prévost, de manager van Aerts, uit in gesprek met Sporza. “In het beste geval krijgen we strafvermindering, in het slechtste geval kan Toon pas op 16 februari (16 februari 2024, als zijn voorgestelde schorsing afloopt, red.) weer in competitie treden.”

Contaminatie

Volgens de verdediging van de veldrijder is de hoeveelheid gevonden Letrozole zodanig klein, dat er geen sprake is van bewust dopinggebruik. Dit was de belangrijkste conclusie na een haartest. Toen niet veel later ook een vervuild voedingssupplement werd gevonden, kon de verdediging haar conclusies trekken en optekenen in een rapport. “We kunnen met 100 procent zekerheid zeggen dat het product door contaminatie in het lichaam van Toon is terechtgekomen”, is Prévost stellig.

“We hebben een vermoeden wat de bron van contaminatie is, maar dat is nog niet bevestigd. We zullen supplementen en alle mogelijke zaken die Toon in die periode heeft ingenomen, blijven analyseren. Hopelijk vinden we dan een spoor waarop we verder kunnen werken.” Aerts weigert overigens nog altijd zijn haar te knippen, omdat dit weleens voor een doorbraak kan zorgen in de zaak. “Haarstalen zorgen vaak voor een doorbraak in moordzaken. Nu zullen we er in een dopingzaak gebruik van maken, want het bewijs zit in mijn haar”, aldus Aerts.