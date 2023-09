zondag 3 september 2023 om 17:32

Kämna nu ook ritwinnaar in Vuelta: “Twee minuten over mijn limiet om Sobrero te breken”

Lennard Kämna won al etappes in de Giro d’Italia en de Tour de France, en heeft nu ook raak geschoten in de Vuelta a España. De Duitser van BORA-hansgrohe zat na een incidentrijke etappe mee in de vlucht van de dag en maakte het vervolgens af op de Alto Caravaca da la Cruz. “Het was niet altijd makkelijk na de Giro, want ik had veel tegenslagen”, blikt hij terug.

“Ik ben heel blij hiermee. Ik heb heel hard gewerkt de laatste maanden en ben blij dat ik weer op podium sta en hier kan winnen”, aldus de Duitse aanvaller. De kopgroep ontstond pas laat, omdat in de openingsuren waaiers de koers kleurden. “Ik hoopte mee te schuiven en zoveel mogelijk energie over te houden voor als alles weer samenkwam. Op dat moment merkte ik dat ik nog power had.”

De slotklim van de Alto Caravaca da la Cruz was erg onregelmatig, gaf Kämna toe. “Dat was heel tricky. De klim ging altijd maar op en neer”, beschrijft hij. “Dat maakte het lastig om weg te rijden. Het kwam precies zo uit in een bocht. Ik had een gaatje (op Matteo Sobrero, red.) en ging daarna vol gas. Ik probeerde om hem te breken door twee minuten over mijn limiet te gaan.”

Ook vertelde Kämna nog dat hij voor een ritzege naar de Ronde van Spanje kwam: “Ik heb de Tour de France laten schieten, omdat ik hier een etappe wilde winnen. Dat is gelukt en daarom ben ik heel blij.”