Kalender Bingoal Cycling Cup 2021 bestaat uit tien wedstrijden

De organisatie van de Bingoal Cycling Cup heeft het programma voor 2021 gepresenteerd. Er staan tien Belgische eendagskoersen op de kalender van het regelmatigheidsklassement. De eerste wedstrijd is de GP Le Samyn op dinsdag 2 maart en de laatste koers is de Memorial Rik Van Steenbergen op zondag 10 oktober.

De Bingoal Cycling Cup heeft met de GP Le Samyn en het Circuit de Wallonie twee Waalse koersen toegevoegd aan het overzicht van 2021. Daarnaast vallen ook de vrouwenwedstrijden van Dwars door het Hageland en GP Le Samyn onder de paraplu van de BCC van organisator Nick Nuyens.

Vorig jaar bestond de Bingoal Cycling Cup door de coronacrisis uit slechts drie wedstrijden. In het voorjaar werden alleen de GP Monseré in Roeselare (gewonnen door Fabio Jakobsen) en Dwars door het Hageland (Jonas Rickaert) verreden. In extremis werd ook Antwerp Port Epic (Gianni Vermeersch) nog toegevoegd aan de reeks.

Programma Bingoal Cycling Cup 2021

GP Le Samyn (2 maart)

GP Monseré (7 maart)

Circuit de Wallonie (13 mei)

Dwars door het Hageland (5 juni)

Halle Ingooigem (16 juni)

GP Marcel Kint (20 augustus)

Schaal Sels (22 augustus)

Antwerp Port Epic (12 september)

Kampioenschap van Vlaanderen (17 september)

Memorial Rik Van Steenbergen (10 oktober)