zondag 27 augustus 2023 om 18:53

Kaden Groves ziet tweede plek als bonus in Vuelta: “Vandaag was een halve kans voor mij”

Waar van tevoren werd gedacht dat de klassementsmannen zich zouden mengen in de strijd om de dagzege in Barcelona, deden zij door de weersomstandigheden rustig aan. Hierdoor lagen er kansen voor de sterke sprinters in het peloton. Kaden Groves kwam in de finale dichtbij, maar moest genoegen nemen met een tweede plek. “Ik moet tevreden zijn”, vertelde hij na de finish aan Eurosport.

Etappe twee kende veel valpartijen en zeer zware weersomstandigheden. De Australische Kaden Groves kon dit na de finish enkel beamen. “Ja, het was een zware dag met zware omstandigheden sinds de start. Een tweede plek moet ik tevreden mee zijn, want vandaag was een halve kans voor mijzelf. Kron was gewoon te sterk.”

Na de valpartij van Primoz Roglic probeerde Jumbo-Visma te temporiseren in het peloton. Alpecin-Deceuninck had hier echter geen oren naar. “Ja, het ware gladde wegen. Jumbo-Visma nam het initiatief om het peloton af te remmen. Het was een beetje ongemakkelijk, aangezien team dsm-firmenich en wijzelf juist tempo aan het maken waren om de vlucht te grijpen. Vandaag was een kans voor ons dus wij bleven rijden. Zij konden het niet waarderen, maar soms gaat het nou eenmaal zo.”

De Australische sprinter kijkt met name uit naar de aankomende sprintritten. Een bonus in de eerste nerveuze ritten ziet Groves als een opsteker. “Ik ben trots op mijn rit van vandaag en ik kijk uit naar rit vier en vijf. Daar liggen echt mijn kansen.”