vrijdag 15 september 2023 om 18:04

Kaden Groves ziet sprint in het water vallen door valpartij: “Gelukkig overeind gebleven”

Voor Kaden Groves was de negentiende etappe in de Vuelta España een rit om snel te vergeten. De Australiër van Alpecin-Deceuninck zag zijn sprintkansen in rook opgaan door een valpartij in de sprintvoorbereiding vooraan in het peloton, waardoor Groves voet aan de grond moest zetten. “Ik heb gelukkig geen blessures”, zei hij na afloop bij Eurosport.

Groves zat niet ver achter de valpartij. “Ik kon nog uit mijn pedaal klikken en een val te voorkomen. Ik weet niet hoe, maar uiteindelijk was ik aan het rennen en wist ik overeind te blijven”, aldus de 24-jarige coureur, die wel een aantal van zijn ploeggenoten het asfalt zag raken.

Blik op zondag

“Ik zag niet precies wat er gebeurde. volgens mij raakte wat wielen of sturen elkaar aan. Ik zag dat er renners van dsm-firmenich betrokken waren en mijn ploegmaat Tobias Bayer”, ging hij verder. “Het is teleurstellend om niet te kunnen sprinten. Jason Osborne en Jimmy Janssens waren supersterk.”

Een opsteker voor Groves: in de tussensprint zette hij een belangrijke stap richting eindzege in het puntenklassement. Toch is hij nog hongerig. “Ik wilde vandaag heel graag mijn derde etappe winnen. Nu is het wachten tot zondag. Er is nog een kans, ik voel me goed. Zondag zou ik nog heel graag een keer willen sprinten”, besloot hij.