Kaden Groves pakt eerste overwinning van 2023: “Het was een lastig seizoen tot nu toe”

De kop is er dit seizoen af voor Kaden Groves. De rappe Australiër wist in de vierde etappe zijn eerste overwinning te behalen in het shirt van Alpecin-Deceuninck door zich de snelste te tonen van het peloton in Sabadell, nadat zijn ploeg de hele dag op kop had gereden. “Deze overwinning is voor hen”, zei hij.

“Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Tot nu toe was het geen gemakkelijk seizoen. Dit voelt heel goed na al het harde werk van het team”, aldus Groves, die vorig jaar overkwam van Jayco-AlUla en toen nog goed was voor drie overwinningen, waaronder een etappe in de Vuelta a España.

Thuiswedstrijd

Op de licht oplopende finishstrook bleek Groves echter ongenaakbaar. “Het was geen technische sprint. Het was veel rechtdoor en weinig bochten. Het was een lastige rit dus er konden maar een paar mannen winnen. We hadden de hele dag de wind op kop, maar in de stad was het beschut en ging het tempo de omhoog”, aldus de 24-jarige coureur. “Ik wist dat ik goed moest timen. Ik liet Coquard de sprint aangaan om er overheen te komen.”

Voor Groves is het al de tweede overwinning in Catalonië, nadat hij vorig jaar ook al een rit wist te winnen. “Of deze koers geluk brengt? Misschien wel. Ik woon hier niet ver vandaan en rij hier graag. Ik ben heel blij om hier weer terug te zijn en te kunnen winnen”, besloot de sprinter.