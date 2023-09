vrijdag 1 september 2023 om 15:07

Kaden Groves op zoek naar derde zege: “Deze sprint moet Alberto Dainese liggen”

Kaden Groves is met voorsprong de beste sprinter in de Vuelta a España. De Australiër van Alpecin-Deceuninck won de eerste twee sprintetappes in Spanje en is dan ook de grote favoriet voor etappe zeven. “Vandaag zal positionering en timing cruciaal zijn.”

Door zijn twee eerdere zeges is er wat druk weg bij Groves, al is dat ook relatief. “We zijn nu de grote favoriet, dus iedereen zal kijken naar ons. Tijdens de etappe zullen wij het initiatief moeten nemen.” Wat verwacht Groves overigens van de finale van rit zeven? “Vandaag is het in principe de meest pure sprint van de Vuelta. Ik denk ook dat de wind een rol zal spelen.”

“Timing zal heel belangrijk zijn”, ging Groves verder bij Eurosport. “Ik vertrouw mijn ploeggenoten dat ze mij in een goede positie zullen brengen, want ook dat zal cruciaal zijn vandaag. Wie de favorieten zijn naast mezelf? Dit moet Alberto Dainese heel goed liggen. Verder kijk ik ook naar Filippo Ganna, maar ik weet niet of hij gaat sprinten.”