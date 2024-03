zaterdag 9 maart 2024 om 16:04

Kaden Groves moet gas terugnemen vanwege knieprobleem, vergelijkbare blessure Neilson Powless

Kaden Groves kampt met het prepatellaire frictiesyndroom, het meest frequente wrijvingsprobleem van de knie bij wielrenners. Dat is gebleken na een onderzoek in het ziekenhuis. De sprinter van Alpecin-Deceuninck stapte vrijdag uit Parijs-Nice, nadat hij eerder op training zijn knie tegen zijn had gestoten. Neilson Powless verliet zaterdag dan weer Tirreno-Adriatico vanwege een knieprobleem.

“Niet het beste nieuws voor Kaden Groves”, schrijft Alpecin-Deceuninck nu op Instagram. “Onze sprinter werd onderzocht in AZ Herentals, waar het prepatellaire frictiesyndroom vast werd gesteld. Concreet betekent dit dat Kaden zes dagen van de fiets blijven voordat hij de training langzaam weer kan hervatten.”

Terwijl Groves vrijdag Parijs-Nice verliet, stapte Powless zaterdag uit Tirreno-Adriatico. Ook hij heeft een knieprobleem, meldt EF Education-EasyPost op sociale media. “Hij zal naar huis gaan om te herstellen voor zijn volgende wedstrijden”, klinkt het. De volgende koers in het (volle) voorjaarsprogramma van Powless is Milaan-San Remo (16 maart). Daarna rijdt hij de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, waarna hij ook zijn opwachting zal maken in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In Parijs-Nice verloor EF Education-EasyPost vandaag overigens ook een van zijn sterkhouders. Rigoberto Uran moest met koorts opgeven in de Franse rittenkoers.