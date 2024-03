donderdag 7 maart 2024 om 12:54

Alpecin-Deceuninck moet in Parijs-Nice verder zonder Kaden Groves

Kaden Groves zal vandaag niet meesprinten in Parijs-Nice. De rappe Australiër van Alpecin-Deceuninck besloot nog wel het startformulier te tekenen, maar gaf al op tijdens de neutralisatie.

De opgave van Groves komt niet als een donderslag bij heldere hemel, aangezien de coureur last heeft van fysieke malheur. “Kaden is niet helemaal fit, nadat hij zijn knie op training tegen zijn stuur heeft gestoten. Hierbij heeft hij een kneuzing opgelopen. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht”, liet zijn ploeg woensdag al weten via sociale media.

Groves zal zeker niet te spreken zijn over zijn eerste koersweken van 2024. De snelle Aussie begon zijn seizoen in het Midden-Oosten met de UAE Tour, maar wist zich in deze ronde niet echt te mengen in het sprintgeweld. Zijn beste uitslag noteerde hij in de vijfde etappe: negende. In Parijs-Nice eindigde Groves als tiende in de openingsrit.

❌ @kaden_groves abandonne. Le coureur d’@AlpecinDCK avait pris le départ mais il a dû renoncer avant même le départ réel. ❌ Unfortunately, @kaden_groves from @AlpecinDCK had to withdraw. He had initially started but was forced to retire before the race began.#ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2024

Groves is zeker niet de eerste grote naam die moet opgeven in Parijs-Nice. Michael Matthews, Marc Soler, Oliver Naesen en Arnaud De Lie gingen hem al voor.