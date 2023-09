zaterdag 16 september 2023 om 19:23

Kaden Groves klaar voor laatste sprintkans: “Veel energie gespaard”

Voor groene truidrager Kaden Groves was de laatste bergrit vooral overleven, met de slotetappe naar Madrid in het achterhoofd. “Het was een lange dag vandaag”, aldus de Australiër van Alpecin-Deceuninck aan de Vuelta-organisatie.

“Dit was zeker geen ideale etappe voor onze ploeg. Maar ik ben heel blij dat we de beklimmingen hebben overleefd. Er was natuurlijk geen echte, lange berg, maar het ging continu op en neer. Jumbo-Visma had de touwtjes stevig in handen, en aan het einde hebben we een plekje gezocht in de grupetto.”

De snelle Groves kijkt nu uit naar de sprintetappe van morgen, waar hij zijn groene trui nog wat extra in de verf kan zetten. “Ik herinner me de finish nog goed van vorig jaar”, zegt Groves, die zich toen nog moest tevredenstellen met de zesde plaats. “En zeker na de teleurstelling van gisteren, hebben we echt onze zinnen op een extra ritzege gezet.”

De Australiër zag Evenepoel vandaag naderen tot op 19 punten in het puntenklassement, maar daar maakt hij zich vooralsnog geen zorgen over. “We hebben ons vandaag vooral beziggehouden met energie sparen. Morgen willen we immers heel graag sprinten.”