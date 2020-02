Justin Jules maanden uitgeschakeld na val in Saudi Tour dinsdag 11 februari 2020 om 17:06

Slecht nieuws voor Justin Jules: de Franse sprinter van Nippo-Delko One Provence heeft bij een valpartij in de Saudi Tour zijn kuitbeen en rechterenkel gebroken. De 33-jarige Jules – die inmiddels is geopereerd – is minstens vier maanden uit de roulatie.

Het gebeurde allemaal in de tweede etappe naar Riyad, één dag na zijn zestiende plaats in de openingsrit met aankomst in Jaww. Vandaag werd Jules, zes dagen na de crash, geopereerd in het ziekenhuis van Marseille. Zo werd er met zorg gekeken naar zijn zwaar gehavende rechterenkel.

Volgens Nippo-Delko One Provence werd de schade veroorzaakt door schijfremmen, maar de Franse formatie houdt een slag om de arm. Zeker is dat Jules lange tijd uit de roulatie is, wat een flinke tegenvaller is voor zijn nieuwe ploeg. De Fransman won vorig jaar nog een etappe in de Vuelta Aragón en werd tweede in de Volta Limburg Classic.