maandag 25 maart 2024 om 12:00

Jury grijpt in: Marlen Reusser uit uitslag Gent-Wevelgem geschrapt

Marlen Reusser eindigde zondag in Gent-Wevelgem in de eerste groep, maar werd uiteindelijk niet in de uitslag opgenomen. Wat blijkt: de Zwitserse hardrijdster van SD Worx-Protime is door de wedstrijdjury gediskwalificeerd.

Reusser belandde in de laatste kilometers na een verkeerde inschatting plots op het fietspad, en moest zich al slalommend een weg door het publiek banen om weer op de gewone weg te komen. De drievoudig Europees kampioene in het tijdrijden – vorig jaar nog de sterkste in Gent-Wevelgem – wist uiteindelijk wel weer aan te sluiten en finishte zo in de eerste groep van een veertigtal rensters.

Alleen: de wedstrijdjury besloot na afloop nog even naar de beelden te bekijken en daarop Reusser te diskwalificeren. Het is namelijk niet toegestaan om op het fietspad te rijden. Bovendien reed Reusser erg dicht langs de toeschouwers, maar het liep gelukkig allemaal met een sisser af.

Marlen Reusser got DSQ from Gent Wevelgem in the end today She made a bad read of a cycling path to move up and got caught behind spectators, coming close whilst passing them to get back onto the road#GW24 pic.twitter.com/d8ePdxIrUJ — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) March 24, 2024

Reusser zal – ondanks de diskwalificatie – waarschijnlijk wel tevreden terugkijken op de elfde editie van Gent-Wevelgem. Haar ploeggenote Lorena Wiebes wist de wedstrijd namelijk te winnen, na een prangende sprint met de Italiaanse Elisa Balsamo van Lidl-Trek.